Campobasso - Cinghiali tra scuole e strade: Comune e Regione chiamati allâ€™azione immediata

(Campobasso, 26 marzo 2026) â€“ Dopo lâ€™ordinanza che inasprisce le pene â€“ fino a 500 euro di multa â€“ per chi abbandona i rifiuti, la sindaca di Campobasso Marialuisa Forte oggi ha firmato altre due ordinanze per affrontare lâ€™emergenza cinghiali in cittÃ .

La prima Ã¨ rivolta ai cittadini e ai proprietari di terreni; la seconda alla Regione Molise, chiamata ad accelerare le operazioni di cattura della famiglia di ungulati che da giorni staziona nellâ€™area del Parco dei Pini, creando situazioni di pericolo e allarme. Prima ordinanza: stop al cibo ai cinghiali e obbligo di pulizia dei terreni. Lâ€™Amministrazione comunale ribadisce che la sicurezza dei cittadini Ã¨ una prioritÃ assoluta. La presenza sempre piÃ¹ frequente di cinghiali nelle aree urbane e periurbane â€“ spesso in branchi e di grossa taglia â€“ rappresenta un rischio concreto per la pubblica incolumitÃ , sia per le possibili collisioni stradali sia per le reazioni imprevedibili degli animali, oltre che per la potenziale diffusione della peste suina africana. Per questo la sindaca ordina: - il divieto assoluto per chiunque di fornire alimenti o scarti alimentari agli animali selvatici, in particolare ai cinghiali; - lâ€™obbligo per i proprietari e conduttori di terreni confinanti o interni al tessuto urbano di mantenerli puliti, liberi da vegetazione infestante e adeguatamente bonificati, per evitare condizioni favorevoli allâ€™insediamento degli ungulati; - il rispetto rigoroso delle modalitÃ di conferimento dei rifiuti e dellâ€™uso corretto dei mastelli per la frazione organica, cosÃ¬ da impedire la presenza incontrollata di cibo sulle strade. Seconda ordinanza: la Regione deve intervenire subito al Parco dei Pini.

La seconda ordinanza riguarda lâ€™area compresa tra via Berlinguer, via XXV Aprile, via Trombetta e via Tabasso â€“ nota come Parco dei Pini â€“ dove da giorni Ã¨ presente un gruppo di cinghiali che ha sconfinato anche in zone scolastiche (scuola Guerrizio dellâ€™Istituto Dâ€™Ovidio) e in strade molto frequentate come via Mazzini e piazza San Francesco. Considerata la situazione di pericolo, la sindaca ordina alla Regione Molise â€“ tramite il Servizio di coordinamento e gestione delle politiche europee per agricoltura, acquacoltura, pesca e attivitÃ venatoria â€“ di procedere con urgenza alle operazioni di cattura tramite gabbie/trappole e alla successiva gestione degli animali. Il Comune, inoltre, ha giÃ ottenuto a costo zero la disponibilitÃ dellâ€™Azienda Green Service di Santâ€™Elia a Pianisi, convenzionata per il prelievo delle carcasse animali, ad affiancare il personale regionale nelle attivitÃ di posa delle trappole, pasturazione e cattura. Â«La Regione deve intervenire immediatamente â€“ sottolinea la sindaca Forte â€“ perchÃ© la presenza di questi animali in unâ€™area cosÃ¬ sensibile non Ã¨ piÃ¹ tollerabile. Il Comune ha fatto la sua parte, individuando anche un supporto operativo senza alcun onere per la collettivitÃ . Ora serve unâ€™azione rapida e coordinataÂ».