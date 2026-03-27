Campomarino, recuperato un istrice ferito

Intervento di soccorso nelle ultime ore a Campomarino per il recupero di un istrice ferito, segnalato sul territorio.

Nella giornata di ieri le Guardie Ambientali d’Italia ODV – Sezione di Termoli sono state contattate dalla Polizia Locale di Campomarino per fornire supporto nelle operazioni. Sul posto sono intervenuti anche i veterinari dell’ASReM, che hanno avviato la procedura prevista tramite la ditta convenzionata con la Regione Molise.

Le avverse condizioni meteo che hanno interessato l’area hanno però impedito di portare a termine il recupero nella stessa giornata, rendendo impossibile localizzare nuovamente l’animale. Questa mattina una nuova segnalazione, giunta ai Carabinieri Forestali e alle Guardie Ambientali, ha consentito di individuare di nuovo l’istrice. L’intervento congiunto ha permesso di mettere in sicurezza l’esemplare, limitandone gli spostamenti in attesa del recupero.

L’animale è stato quindi affidato alla ditta incaricata, che provvederà al trasferimento presso un Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) convenzionato con la Regione Molise per le cure necessarie. L’operazione si è conclusa con esito positivo grazie al coordinamento tra gli enti coinvolti e alle segnalazioni pervenute dopo le difficoltà legate al maltempo.