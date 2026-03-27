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Maltempo in Molise: strade allagate e interventi di messa in sicurezza nella provincia di Campobasso

AttualitÃ 
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Continuano gli interventi a causa delle condizioni meteo avverse nel Campobassano. 
 



In particolare, le operazioni riguardano il taglio di alberi pericolanti e la messa in sicurezza di canne fumarie a rischio caduta, soprattutto nel territorio del capoluogo.

Intorno alle ore 13:50, una squadra del distaccamento di Termoli, composta da cinque unitÃ  e unâ€™autopompa serbatoio (APS), Ã¨ intervenuta nel comune di Termoli, lungo la SP 103 allâ€™incrocio con la SP 51, nei pressi della rotonda del Sinarca (tratto Termoliâ€“Petacciato), a causa di un allagamento stradale.

Il tratto risulta interessato da circa 30 cm dâ€™acqua ed Ã¨ stato temporaneamente chiuso al traffico, sia veicolare che pedonale. Sul posto sono presenti anche due pattuglie della Polizia Municipale di Termoli. Al momento non si registrano persone coinvolte.

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