Isernia, nasce il primo comitato di “Futuro Nazionale” promosso da Roberto Vannacci

ISERNIA. Nasce a Isernia il primo Comitato Costituente del movimento politico “Futuro Nazionale”, promosso dall’eurodeputato Roberto Vannacci. L’iniziativa segna l’avvio concreto della costruzione del progetto politico sul territorio, con l’obiettivo dichiarato di offrire un’alternativa alle attuali dinamiche politiche e sociali.
Il movimento si colloca nell’area della destra italiana e propone una linea orientata a valori identitari, sovranità nazionale e centralità del cittadino, con l’intento di “invertire la rotta” rispetto a quello che i promotori definiscono un “mondo al contrario”.
Il comitato, con sede in via Umbria 79, rappresenta uno dei primi nuclei organizzativi in Italia e punta a radicarsi anche a livello locale, coinvolgendo cittadini, professionisti e componenti della società civile nella costruzione del nuovo soggetto politico.