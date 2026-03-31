Cardarelli di Campobasso, minacce al Pronto Soccorso: infermiera ferita, un arresto

Nel pomeriggio del 29 marzo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “Cardarelli” a seguito di un’aggressione ai danni del personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito, un uomo si è introdotto arbitrariamente nelle aree di cura alla ricerca della madre, non ancora giunta in struttura. Alla richiesta del personale di attenersi alle procedure, l’individuo ha reagito dando in escandescenza e ignorando le indicazioni ricevute. In evidente stato di agitazione, l’uomo ha rivolto gravi minacce ai presenti e ha aggredito fisicamente un’infermiera, colpendola al braccio e facendole cadere il telefono con cui stava contattando le Forze dell’Ordine. La donna ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di bloccare l’aggressore e di ripristinare la sicurezza all’interno del presidio ospedaliero. In applicazione del Decreto Legge n. 137/2024, finalizzato a contrastare la violenza contro il personale sanitario, l’uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.