Campolieto, principio dâ€™incendio in unâ€™abitazione

Una squadra composta da 5 unitÃ , supportata da unâ€™autopompa serbatoio (APS) e da un modulo antincendio, Ã¨ intervenuta oggi, martedÃ¬ 31 marzo, intorno alle ore 11:50, nel centro storico del comune di Campolieto per un principio dâ€™incendio allâ€™interno di unâ€™abitazione.

Il principio dâ€™incendio aveva coinvolto un divano che, prima dellâ€™arrivo dei Vigili del Fuoco, i proprietari avevano giÃ provveduto a portare allâ€™esterno. I Vigili del Fuoco hanno quindi messo in sicurezza lâ€™area e verificato che lâ€™incendio fosse completamente estinto. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri della locale stazione.