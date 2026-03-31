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Non fu intossicazione ma omicidio, madre e figlia morte avvelenate

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Non fu intossicazione ma omicidio, madre e figlia morte avvelenate

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Non fu intossicazione ma omicidio, madre e figlia morte avvelenate

La donna e la figlia 15enne morirono dopo i pranzi di Natale in Molise

CAMPOBASSO, 31 marzo 2026, 15:0

Svolta nel caso delle due donne, mamma e figlia, morte subito dopo Natale all'ospedale Cardarelli di Campobasso dopo una sospetta intossicazione alimentare.

C'Ã¨ un nuovo fascicolo di indagine, al momento contro ignoti, per duplice omicidio premeditato.Lo si apprende da fonti qualificate. Sara Di Vita, 15 anni, e sua mamma Antonella Di Jelsi, 50 anni, sarebbero state avvelenate nella loro casa di Pietracatella con la ricina. Tracce del veleno sono state trovate durante gli esami effettuati sul sangue, sia in Italia che all'estero. Fonte https://www.ansa.it/molise/notizie/2026/03/31/non-fu-intossicazione-ma-omicidio-madre-e-figlia-morte-avvelenate_fea7a504-a9ff-4862-ad32-0c409a5f10bc.html

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