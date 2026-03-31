Capracotta, primavera innevata: il sindaco Paglione invita a scoprire il territorio

“Stiamo vivendo una situazione davvero straordinaria per il nostro territorio”. Così il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, commenta la nevicata che sta interessando il paese in queste ore.

“Una perturbazione di origine artica – spiega il primo cittadino – sta portando una nevicata importante che continuerà anche nelle prossime 48 ore. Dopo un inverno con poche precipitazioni, la neve torna finalmente protagonista, regalandoci uno scenario suggestivo e unico”.

Il sindaco sottolinea anche le opportunità legate al turismo: “Le piste di Prato Gentile, recentemente riconosciute Centro Federale per lo Sci di Fondo dalla Federazione Italiana Sport Invernali, saranno nelle prossime ore in condizioni ideali per accogliere appassionati e visitatori. È una grande occasione per confermare Capracotta come punto di riferimento per lo sci di fondo dell’Appennino”.

Guardando ai prossimi giorni, Paglione aggiunge: “Le previsioni per il fine settimana di Pasqua e per Pasquetta indicano un deciso miglioramento, con il ritorno del bel tempo. Questo renderà ancora più piacevole vivere il nostro territorio”.

Infine, l’invito a cittadini e turisti: “Vi invitiamo a raggiungerci e a vivere questa insolita e affascinante primavera innevata. Tra neve, natura e panorami mozzafiato, Capracotta saprà regalarvi un’esperienza autentica. Vi aspettiamo”.