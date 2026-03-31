La Strada Provinciale da Capracotta a Guado Liscia (direzione Agnone) Ã¨ chiusa al traffico veicolare.

A causa della forte e persistente bufera di neve in atto, la Strada Provinciale da Capracotta a Guado Liscia, in direzione Agnone, Ã¨ stata chiusa al traffico veicolare. La decisione Ã¨ stata adottata, per motivi di sicurezza, di comune accordo tra il Comune di Capracotta e la Provincia di Isernia. La riapertura della strada avverrÃ non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Al momento, tutte le altre strade di accesso a Capracotta risultano regolarmente transitabili. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti se non strettamente necessari.

il Sindaco di Capracotta Candido Paglione