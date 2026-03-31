Maltempo in Molise: strade allagate e interventi dei Vigili del Fuoco nel Campobassano

Numerosi interventi a causa delle avverse condizioni meteo da parte dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso, con particolare impegno del personale del distaccamento di Termoli, impegnato negli allagamenti stradali nella zona di Sinarca.

Altre operazioni si registrano in diverse aree della provincia per la rimozione di alberi pericolanti, calcinacci e comignoli a rischio. Alcune strade provinciali sono state chiuse dal personale della Provincia presente sul posto: la SP 51, la SP 110 e la SP 37, nella zona di Sinarca, a causa degli allagamenti che hanno reso le carreggiate completamente impraticabili.

Richiesto lâ€™intervento anche per una donna rimasta intrappolata nella propria auto a causa dellâ€™acqua, successivamente tratta in salvo dai Carabinieri. Ãˆ stato inoltre fatto alzare in volo lâ€™elicottero del nucleo dei Vigili del Fuoco di Pescara per una ricognizione dellâ€™area.



Aggiornamento:

Continuano gli interventi a causa delle avverse condizioni meteo. In merito al salvataggio della donna rimasta bloccata nella propria auto, si apprende che lâ€™operazione Ã¨ stata effettuata con il supporto di un elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Pescara: un operatore Ã¨ stato calato sul posto e ha recuperato la donna, successivamente trasportata in una zona sicura.









