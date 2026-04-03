Maltempo Centro Sud Italia: oltre 1.400 interventi in tre giorni

Prosegue senza sosta l’attività dei vigili del fuoco nelle regioni del Centro-Sud colpite dall’ondata di maltempo degli ultimi tre giorni. Sono oltre 1.400 gli interventi complessivamente effettuati: 656 in Abruzzo, 476 in Puglia e 299 in Molise. Attualmente sono 625 i vigili del fuoco impegnati sul territorio, tra squadre locali e rinforzi provenienti da altre regioni, con il supporto di 208 mezzi, tra cui veicoli speciali, motopompe e mezzi anfibi.

A Montenero di Bisaccia proseguono le operazioni dopo il crollo parziale del ponte sulla SS 16: squadre ordinarie, sommozzatori e soccorritori fluviali stanno pianificando le attività di ricerca per escludere il coinvolgimento di persone o mezzi.