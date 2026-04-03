Emergenza maltempo in Basso Molise, migliorano le condizioni a Montenero: revocate le ordinanze di evacuazione

Migliora la situazione sul territorio dopo le criticità legate al maltempo dei giorni scorsi. Con l’aggiornamento diffuso nelle ultime ore, l’amministrazione comunale ha comunicato un graduale ritorno alla normalità, accompagnato dalla revoca di diverse ordinanze emergenziali.

Verifiche sul ponte del Trigno

Resta sotto osservazione il ponte sul fiume Trigno, lungo la Strada Provinciale 55, precedentemente chiuso al traffico e raggiungibile da Montenero di Bisaccia in direzione San Salvo. Sono attualmente in corso verifiche tecniche da parte di un’azienda incaricata. Gli esiti saranno valutati dalla Provincia di Campobasso, che entro la giornata di domani assumerà una decisione in merito alla possibile riapertura al transito dei veicoli.

Aggiornamento ore 13:45

Le verifiche previste per la mattinata non sono state effettuate a causa dell’elevato livello dell’acqua ancora presente nell’area. I controlli sono stati rinviati a domani, sabato 4 aprile, quando i tecnici torneranno sul posto.

Riduzione del flusso idrico alla Marina

Nel corso di una riunione convocata dal Consorzio di Bonifica Sud-Vasto è stata segnalata una riduzione del flusso idrico nella zona della Marina di Montenero di Bisaccia. Le riserve disponibili garantirebbero un’autonomia stimata di cinque o sei giorni. Per questo motivo, viene rivolto un invito ai cittadini della zona a utilizzare l’acqua con parsimonia.

Revocate le ordinanze di sgombero ed evacuazione

Con l’Ordinanza n. 16, firmata nella mattinata, sono state revocate diverse misure adottate nei giorni scorsi a causa del rischio allagamenti.

Nel dettaglio:

• Ordinanza n. 9 del 01/04/2026: disponeva lo sgombero immediato di tutte le persone residenti e presenti a qualsiasi titolo nell’immobile sito in C.da Piana del Milino ed identificato catastalmente al Fg. 28 particelle n. 189 sub. 2-3-4-5-6-7-8, n. 234 sub. 2-3 e n. 236 sub. 2-3;

• Ordinanza n. 10 del 01/04/2026: disponeva lo sgombero immediato di tutte le persone presenti a qualsiasi titolo nell’immobile sito in C.da Padula ed identificato catastalmente al Fg. 2 particella n. 275 sub. 2-3-4;

• Ordinanza n. 12 del 01/04/2026: disponeva l’immediata evacuazione di tutti i cittadini residenti, domiciliati e presenti nelle abitazioni e negli edifici di uso personale, familiare o lavorativo nella Marina di Montenero di Bisaccia, nell’area compresa tra la SS16 e il Mare Adriatico;

• Ordinanza n. 13 del 01/04/2026: disponeva la chiusura per la giornata di giovedì 2 aprile 2026 del Centro Commerciale “Costa Verde”;

• Ordinanza n. 15 del 02/04/2026: disponeva la proroga della chiusura del Centro Commerciale “Costa Verde” per la giornata di venerdì 3 aprile 2026, salvo miglioramento delle condizioni meteorologiche e successiva revoca;

• È stata inoltre disposta la revoca parziale dell’Ordinanza n. 12 del 01/04/2026, ad eccezione delle abitazioni insistenti su via Antinori, dove persistono ancora allagamenti.

Situazione in miglioramento

Grazie alla sensibile diminuzione delle precipitazioni, il quadro generale appare in progressivo miglioramento sia nella zona della Marina di Montenero di Bisaccia sia nel resto del territorio comunale. Le autorità fanno sapere che seguiranno ulteriori aggiornamenti, in particolare per quanto riguarda la riapertura di alcune vie di comunicazione ancora interessate dalle criticità.