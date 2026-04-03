Maltempo in Molise, l’assessore Andrea Di Lucente esprime vicinanza alle imprese: “Lavoriamo tutti per una ripartenza, servirà un forte sostegno ai settori industriale, artigianale, commerciale e logistico”

I gravi eventi di maltempo di questi ultimi giorni hanno prodotto conseguenze pesantissime sul tessuto economico e produttivo della regione, con danni ingenti che saranno da valutare.

L’assessore regionale alle Attività Produttive, Andrea Di Lucente, interviene per esprimere la massima vicinanza alle aziende colpite, in particolare nelle aree industriali del Basso Molise, duramente interessate da allagamenti diffusi, con criticità rilevanti nel polo produttivo di Termoli. Stabilimenti, impianti e magazzini sono stati invasi dall’acqua, compromettendo seriamente la continuità operativa di molte realtà industriali.

Non meno importanti i danni subiti nell’area di Trivento, in quella dell’Alto Molise e nella zona di Pettoranello.

“La priorità assoluta – dichiara l’assessore – è stare accanto alle nostre imprese in questo momento così difficile. Nessuno dovrà essere lasciato indietro. Siamo pienamente consapevoli che insieme alle aziende va salvaguardata anche l’occupazione, ed è per questo che la Regione è già al lavoro per mettere in campo tutte le misure necessarie a sostenere una ripartenza il più possibile rapida ed efficace”.

È già stata formalmente avanzata la richiesta dello stato di emergenza, ed è stata avviata l’organizzazione di un assetto interno alla Regione finalizzato alla puntuale quantificazione dei danni. Un lavoro che vedrà il coinvolgimento diretto anche del comparto industriale,

in un’ottica di collaborazione strutturata.

“La conta dei danni – prosegue Di Lucente – sarà un’operazione complessa e richiederà tempo, ma sarà condotta con il massimo rigore e attenzione. Solo attraverso una mappatura meticolosa potremo garantire interventi mirati e realmente efficaci per sostenere il nostro sistema produttivo. Le perdite riportate sono dirette e indirette per il settore industriale, artigianale, commerciale, della logistica e del turismo. Questa gravissima situazione si aggiunge e sovrappone alla crisi energetica già in atto e la coincidenza con le festività pasquali amplifica ancora di più le conseguenze subite. L’assessore sottolinea inoltre la piena fiducia nell’operato del presidente della Regione, Francesco Roberti, che ha gestito con tempestività le prime fasi dell’emergenza, anche attraverso decisioni preventive, di concerto con la Protezione Civile, che hanno consentito di evitare conseguenze ancora più gravi sul piano umano.

“C’è un filo diretto costante con il Governo centrale – aggiunge – e confidiamo in una risposta rapida e adeguata alla gravità della situazione. È indispensabile un sostegno concreto e sostanzioso per l’intero tessuto industriale molisano. Solo con uno sforzo condiviso, in cui ciascuno farà la propria parte, potremo ricostruire e rilanciare l’economia della nostra regione”.

