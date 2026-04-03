Maltempo, A14 gratuita tra Vasto Sud e Termoli: chiarimenti sul Telepass

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, interviene per chiarire alcuni aspetti legati alla gratuità del pedaggio autostradale sull’A14, nel tratto compreso tra Vasto Sud e Termoli, attivata in via eccezionale a seguito dell’emergenza maltempo.

In particolare, la precisazione riguarda i transiti effettuati tramite Telepass. Dopo il passaggio ai caselli, infatti, l’applicazione può visualizzare un’anteprima di pagamento relativa al pedaggio, sia in entrata che in uscita. Nell’esempio indicato, compare un importo di 1,80 euro accompagnato dalla dicitura “da addebitare”. Si tratta tuttavia di una semplice indicazione automatica del sistema: prima dell’effettivo addebito, il costo non viene applicato, in quanto la tratta è temporaneamente gratuita.

La misura è stata adottata per agevolare gli spostamenti tra Abruzzo e Molise in una fase di particolare difficoltà dovuta alle condizioni meteo. Gli automobilisti potranno verificare direttamente dall’app Telepass l’eventuale addebito. Qualora dovessero riscontrare anomalie, sarà comunque possibile richiedere il rimborso.