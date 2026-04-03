Personale sanitario in piazza al Cardarelli: presidio CISL FP contro carenze e aggressioni

La CISL FP Abruzzo Molise comunica che nella giornata di mercoledì 8 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, si terrà un presidio di protesta davanti all’ingresso del Presidio Ospedaliero “A. Cardarelli” di Campobasso. L’iniziativa nasce a seguito delle recenti aggressioni subite dal personale sanitario e intende richiamare con forza l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica su criticità ormai non più rinviabili: la grave carenza di personale nelle strutture di emergenza e la necessità di un adeguato riconoscimento economico per gli operatori del pronto soccorso, a partire dall’indennità dedicata

. Si precisa che tale adeguamento economico è previsto dalle leggi di bilancio e dalle delibere CIPESS e non grava sul fondo sanitario regionale, elemento spesso oggetto di interpretazioni fuorvianti. Il presidio si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e ordine pubblico e vedrà la partecipazione di una rappresentanza dell’Organizzazione Sindacale con bandiere identificative. Attraverso questa mobilitazione, la CISL FP Abruzzo Molise intende dare voce ai professionisti della sanità che ogni giorno operano in condizioni sempre più difficili, garantendo servizi essenziali alla collettività, e sollecitare interventi concreti e urgenti da parte delle autorità competenti.

L’Organizzazione Sindacale invita cittadini e organi di informazione a prestare attenzione a una situazione che riguarda non solo i lavoratori del settore, ma la qualità, la sicurezza e la tenuta dell’intero sistema sanitario.