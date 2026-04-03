Emergenza maltempo, riunione in Prefettura a Campobasso: progressiva riapertura di alcune arterie ma numerose strade ancora chiuse

Prosegue lâ€™attivitÃ del Centro Coordinamento Soccorsi, operativo dal pomeriggio del 31 marzo presso la Prefettura di Campobasso, per la gestione dellâ€™emergenza maltempo. Alla riunione hanno partecipato, in presenza e da remoto, i referenti degli uffici regionali, le Forze di Polizia e del Soccorso, gli enti proprietari delle strade e i sindaci dei territori interessati.

Il graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche registrato nelle ultime ore ha reso possibile la progressiva riapertura di alcune arterie tornate in condizioni di transitabilitÃ . Resta alta lâ€™attenzione di tutte le componenti del soccorso, pronte a intervenire in caso di necessitÃ .

Aggiornamento viabilitÃ ore 18

Per quanto riguarda la rete autostradale, il casello A14 di Termoli risulta aperto in entrambi i sensi di marcia.

Strade statali chiuse con sbarramento e segnaletica:

â€¢ S.S. n. 87 variante, dal km 6 al km 8+300 (Casacalenda)

â€¢ S.S. n. 16 dal km 524+600 al km 531+900 (Montenero di Bisaccia â€“ Petacciato)

â€¢ S.S. n. 157 dal km 13+800 al km 14+200 (Civitacampomarano)

â€¢ S.S. n. 157 dal km 19+850 al km 23+000 (Castelmauro)

â€¢ S.S. n. 157 dal km 24+900 al km 29+400 (Castelmauro)

Strade statali a senso unico alternato regolato da impianto semaforico:

â€¢ S.S. n. 645 al km 20+300 (Pietracatella)

â€¢ S.S. n. 748 dal km 5 al km 5+300 (Casacalenda)

â€¢ S.S. n. 747 dal km 0+800 al km 1+050 (Castropignano)

Strade provinciali

Strade chiuse causa inondazione:

â€¢ SP 161 Campomarino tra innesto SS16 e innesto SP 40 (ponte sul fiume Biferno)

â€¢ SP 131 San Martino

â€¢ SP 110 Guglionesi â€“ Fondovalle Sinarca

â€¢ SP 124 da innesto SP 127 a Fondovalle Sinarca

â€¢ SP 112 (intero tratto) Petacciato â€“ Fondovalle Sinarca â€“ San Giacomo degli Schiavoni

â€¢ SP 51 Fondovalle Sinarca dallâ€™innesto SP 13 (rotatoria) direzione Termoli

â€¢ SP 153 Montenero Mare

â€¢ SP 55 ponte sul fiume Trigno tra Montenero di Bisaccia e il confine con lâ€™Abruzzo

Strade chiuse causa dissesti:

â€¢ SP 47 dalla SS Fossaltina fino a contrada Santâ€™Agnese (innesto SP 73 per Santâ€™Angelo Limosano)

â€¢ SP 73 nei pressi dellâ€™abitato di Limosano

â€¢ SP 43 tratto tra Casalciprano e Spinete (innesto SP 42)

â€¢ SP 205 agro di Provvidenti tra Cerrosecco e SS 87

â€¢ SP 73 tra il Santuario di Madonna delle Stelle e Santâ€™Angelo Limosano

â€¢ SP 40 tra San Giuliano di Puglia e innesto SP 166 direzione Santa Croce di Magliano

â€¢ SP 48 di accesso allâ€™abitato di Oratino

â€¢ SP 78 tra Montefalcone e il bivio di Montemitro

â€¢ SP 166 tra Bonefro e lâ€™innesto della SP 40

â€¢ SP 13 nel centro abitato di Montenero di Bisaccia

â€¢ SP 68 al km 2+00 tra Palata e Montecilfone

â€¢ SP 44 da Casalciprano in direzione Fresilia

â€¢ SP 73 da Montagano a SS 647 Fondovalle Biferno

â€¢ SP 133 Campolieto

â€¢ SP 73 di San Biase a 500 metri dal centro abitato

Strade provinciali chiuse allâ€™altezza delle immissioni sulla SS 647 Fondovalle Biferno:

â€¢ SP 87 dallo zuccherificio a Guglionesi

â€¢ SP 126 dalla Fondovalle Biferno a Guglionesi

Strade provinciali transitabili a senso unico alternato causa dissesti:

â€¢ SP 47 dallâ€™innesto SP 41 fino a Fossalto

â€¢ SP 73 tra Santâ€™Angelo Limosano e contrada Santâ€™Agnese

â€¢ SP 92 tra Roccavivara e Civitacampomarano a 400 metri dallâ€™innesto SS 157

â€¢ SP 35 in contrada Macchie di Spinete al km 1+700 dallâ€™innesto con la SP 68



Aggiornamento viabilitÃ ore 21

La Provincia di Campobasso ha diffuso un nuovo aggiornamento sulla viabilitÃ . Di seguito lâ€™elenco delle strade provinciali attualmente interessate da limitazioni.

Strade provinciali chiuse causa inondazione:

SP 124 da innesto SP 127 a Fondovalle Sinarca

SP 51 da Fondovalle Sinarca direzione Termoli

SP 153 Montenero Mare

SP 55 ponte sul fiume Trigno tra Montenero di Bisaccia e il confine con lâ€™Abruzzo

SP 161 ponte sul fiume Biferno tra SS 16 e Campomarino

Strade provinciali chiuse causa dissesti:

SP 47 dalla SS Fossaltina fino a contrada Santâ€™Agnese (innesto SP 73 per Santâ€™Angelo Limosano)

SP 73 nei pressi dellâ€™abitato di Limosano (distacchi dal costone)

SP 43 tratto tra Casalciprano e Spinete (innesto SP 42)

SP 205 agro di Provvidenti tra Cerrosecco e SS 87

SP 73 tra il Santuario di Madonna delle Stelle e Santâ€™Angelo Limosano

SP 48 di accesso allâ€™abitato di Oratino

SP 78 tra Montefalcone e il bivio di Montemitro

SP 166 tra Bonefro e innesto SP 40 per San Giuliano di Puglia

SP 13 nel centro abitato di Montenero di Bisaccia

SP 68 al km 2+00 circa tra Palata e Montecilfone

SP 44 tra Casalciprano e la Fondovalle Fresilia

SP 40 tra innesto SP 166 e San Giuliano di Puglia

SP 87 dallo zuccherificio a Guglionesi

Strade provinciali chiuse allâ€™immissione sulla SS 647 Fondovalle Biferno:

- -

Strade provinciali transitabili a senso unico alternato causa dissesti:

SP 47 dallâ€™innesto SP 41 fino a Fossalto

SP 73 tra Santâ€™Angelo Limosano e contrada Santâ€™Agnese

SP 92 tra Roccavivara e Civitacampomarano a 400 metri dallâ€™innesto SS 157

SP 35 in contrada Macchie di Spinete al km 1+700 dallâ€™innesto con la SP 68

Monitoraggio

Prosegue il monitoraggio costante della situazione da parte degli enti competenti. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore in base allâ€™evoluzione delle condizioni meteo e della viabilitÃ .