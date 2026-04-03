Trivento, la processione del VenerdÃ¬ Santo e la devozione allâ€™Addolorata e alla Santa Spina

Un clima di raccoglimento e partecipazione ha accompagnato a Trivento i riti del VenerdÃ¬ Santo, tra i momenti piÃ¹ sentiti della Settimana Santa.

Nel pomeriggio, nella Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore, si Ã¨ svolta la celebrazione presieduta dal vescovo Mons. Camillo Cibotti. Al termine, ha poi preso parte anche alla tradizionale processione del Cristo morto e dellâ€™Addolorata. Nonostante lâ€™emergenza maltempo che ha interessato lâ€™intera regione, nelle ore precedenti si sono registrati miglioramenti che hanno consentito lo svolgimento della processione.

Il corteo ha attraversato le vie del paese, seguito da fedeli. Tra i partecipanti anche le Sorelle dellâ€™Addolorata: donne vestite di nero con il capo coperto da un velo, tra le figure piÃ¹ caratteristiche della processione. Al rientro in Cattedrale si Ã¨ svolto uno dei momenti piÃ¹ intensi: i fedeli, uno alla volta, si sono inginocchiati davanti alla reliquia della Santa Spina, sostando in preghiera.

La Santa Spina, custodita a Trivento da circa quattro secoli, Ã¨ legata alla tradizione della corona di Cristo. Durante i giorni della Settimana Santa, la reliquia assume una colorazione porpora, richiamando il significato della Passione. La sua presenza in cittÃ Ã¨ legata a una tradizione antica: furono le suore clarisse del monastero di Rosello (CH) a donarla alla Chiesa locale prima del loro trasferimento a Castel di Sangro. La reliquia, secondo quanto tramandato, era giunta in precedenza dal conte di Borrello, di ritorno dalla Prima Crociata.