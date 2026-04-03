Molise, accordo tra Odg e Ordine dei Geologi: nasce l’ufficio stampa geologico, primo in Italia

L’Ordine dei Giornalisti del Molise e l’Ordine dei Geologi regionale hanno firmato un protocollo d’intesa questa mattina presso la sala “Sardelli” in via Longano a Campobasso: i presidenti dei due enti pubblici Vincenzo Cimino e Domenico Angelone hanno così inteso avviare una collaborazione istituzionale, la prima in Italia. “Erano mesi che dovevamo avviare questo percorso – afferma Mimmo Angelone – e proprioin queste ore di emergenza abbiamo pensato che fosse il momento giusto. D’altro canto la gestione dell’informazione in emergenza è una sfida che coinvolge direttamente il mondo scientifico, giornalistico e istituzionale. I geologi hanno il compito di analizzare e interpretare i fenomeni naturali, fornendo dati fondamentali per la comprensione del rischio. I giornalisti, a lorovolta, hanno la responsabilità di trasmettere queste informazioni al grande pubblico in modo chiaro, senza ingenerare allarmismi o minimizzazioni. Tuttavia, la trasmissione di dati scientifici complessi ai cittadini e alle istituzioni richiede una sinergia tra le parti, basata su una comunicazione efficace, trasparente e tempestiva. La mancanza di una divulgazione adeguata o la diffusione di informazioni imprecise possono generare confusione e compromettere la sicurezza delle comunità coinvolte”.

“Il protocollo – dichiara Vincenzo Cimino - prevede l’istituzione dell’Ufficio Stampa Geologico del Molise, composto da un portavoce e da un gruppo di due o tre specialisti con il compitoInterfacciarsi con i media locali e nazionali e con le istituzioni per la divulgazione di dati scientifici, fornire aggiornamenti tempestivi e verificati durante le situazioni di emergenza, tradurre i dati tecnici in un linguaggio comprensibile per il grande pubblicoe contrastare la diffusione di informazioni errate o non verificate, assicurando la trasparenza nella comunicazione. L’Ordine dei Giornalisti del Molise si impegna a: coinvolgere tutte le testate giornalistiche, televisioni e media locali affinché si rivolganoesclusivamente all’Ufficio Stampa Geologico per l’acquisizione di informazioni ufficiali in caso di emergenza, promuovere una corretta divulgazione delle informazioni geologiche e ambientali, evitando il sensazionalismo e garantendo la qualità delle notizie diffuse e formare i propri iscritti sulle modalità di comunicazione del rischio, attraverso seminari, corsi di aggiornamento e iniziative congiunte con l’Ordine dei Geologi”.