Maltempo Centro Sud: oltre 1.800 interventi dei Vigili del Fuoco. Proseguono le ricerche a Montenero di Bisaccia.

Ãˆ continuo lâ€™impegno dei Vigili del Fuoco nelle regioni del Centro Sud colpite dallâ€™ondata di maltempo che, a partire dal 31 marzo, ha causato disagi e danni diffusi.

Dal bilancio aggiornato, sono circa 1.800 gli interventi di soccorso giÃ effettuati tra Abruzzo, Molise e Puglia. Il numero maggiore si registra in Abruzzo, con 826 operazioni, seguito dalla Puglia (633) e dal Molise (348). Per far fronte allâ€™emergenza Ã¨ stato dispiegato un imponente dispositivo: attualmente sono operative 581 unitÃ del Corpo nazionale, tra squadre locali e rinforzi da altre regioni, supportate da 194 mezzi.

Il crollo parziale del ponte sulla SS 16, a Montenero di Bisaccia, risale a due giorni fa. Secondo le prime ricostruzioni, al momento dellâ€™accaduto Domenico Racanati, 53 anni, residente a Bisceglie (BT), era alla guida della sua Fiat Bravo ed Ã¨ attualmente disperso. Nella giornata di ieri, nel corso delle ricerche, i Vigili del Fuoco hanno individuato la targa del veicolo finito in acqua, rinvenuta nellâ€™area sottostante la porzione di struttura collassata. Le operazioni continuano senza sosta: sul posto sono impegnate squadre ordinarie e fluviali, supportate da droni ed elicotteri, impegnati nella perlustrazione dellâ€™area e delle sponde del fiume Trigno. Lâ€™attenzione resta alta sulle attivitÃ di ricerca e verifica.