Crollo nel centro storico di Lucito, area interdetta per sicurezza

Nel pomeriggio di ieri, alle ore 16:51, due squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso sono intervenute nel Comune di Lucito con unâ€™APS (autopompa serbatoio) e unâ€™autoscala, a seguito del crollo improvviso di una porzione di un edificio di civile abitazione, situato nel cuore del centro storico.

Lâ€™edificio, di due piani, risultava fortunatamente disabitato. A seguito di un accurato sopralluogo tecnico, sono state riscontrate importanti lesioni strutturali anche negli edifici adiacenti, ritenuti non fruibili. Si Ã¨ provveduto inoltre a interdire al traffico veicolare e pedonale la via Gennaro di Carlo, antistante lâ€™area interessata. Sul posto erano presenti anche il sindaco, i Carabinieri di Lucito e la Polizia Locale.