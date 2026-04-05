Preghiera dalla sofferenza alla Resurrezione

“Preghiera (dalla Cometa alla Resurrezione)” di Ugo D’Onofrio è un intenso monologo lirico in cui il poeta, portando con sé i ricordi di guerra e il peso dell’età, si rivolge a uno “sconosciuto amico” in cerca di pace, perdono e rinascita spirituale. Attraverso immagini di sofferenza e desiderio di trasformazione, la poesia esplora il cammino dal dolore verso una luce di speranza e resurrezione dell’anima, intrecciando memoria e fede in un’autentica ricerca di riscatto.

PREGHIERA (dalla Cometa alla Resurrezione)

Sconosciuto amico!

Non turbar la notte

e non sporcar l'incanto del silenzio:

Oggi è Natale!

È sufficiente la tremula luce della stella

ad illuminare la terra:

bianca fiammella

che segna il percorso della grotta!

Rinuncia all'ordigno di festa

che a me ricorda la guerra,

ricordi sopiti e mai cancellati:

piccolo bambino

appena aperto alle gioie della vita

sopraffatto dal terror delle bombe,

dal crollo della casa così bella,

dalle mine distrutta in un momento;

le strette della fame e della sete,

il freddo pungente che anneriva

tenere carni intorpidite dal nevischio;

piedi scalzi che inciampavano

in ciottolosi sentieri di campagna

o affondavano in terra turgida e melmosa

alla ricerca, tuttavia, di sicuro rifugio.

Or sono stanco, molto stanco

ed ho voglia di dormire;

desidero adagiare la mia testa

su morbido cuscino

e deporre sul candido guanciale

i ricordi del passato:

anche il breve presagio

del futuro che mi resta.

Ti prego sconosciuto amico,

accogli il mio lamento!

Fà che i laschi e canuti capelli

diventino sottili fili di argento;

che la brutta fronte

sporcata dalle rughe

sia candida pietra levigata

come di marmo pregiato;

che le gote ormai scarne,

infossate in velo trasparente

di pelle sottile ed aggrinzita,

si trasformino in guance rosee,

paffute come viso di bambino,

mentre le dita delle mani,

corrose e distorte dall'altrosi,

vengano scolpite dall'artista

per diventare capolavoro di bellezza.

Fà che il corpo, ormai curvo e rannicchiato,

riacquisti la prima giovinezza,

e che esso, trasformato,

trovi pace

e s'addormenti nella mangiatoia.

Ecco… io ti ringrazio,

mio caro e sconosciuto amico,

perché hai dato ascolto

alla mia voce

e vita hai permesso

al mio riposo.

Già suona il campanone del primo mattino

che m'invita al risveglio

e che annunzia il Cristo risorto:

un ampio segno di croce

perché Lui è d'accanto;

ne avverto l'amore

anche se sono stato io

a gravarne le spalle innocenti

del legno pesante della croce,

a coronarne la fronte di spine,

a farlo cadere tre volte lungo la salita,

trafiggendo con la lancia il suo cuore

perché esalasse l'ultimo respiro.

Ma io sento che m'ha perdonato

e mi indica cammino

di fede e di speranza!

ugodonofrio

Autore:

Ugo D’Onofrio (nato nel 1940 a Capracotta, magistrato e poeta) ha affiancato alla carriera giuridica una profonda passione per la letteratura. Le sue opere, tra poesie edite e inedite, riflettono spesso ricordi personali e una profonda tensione esistenziale e spirituale.