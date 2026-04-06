Maltempo, nuova allerta meteo arancione oggi: Temporali e rischio idrogeologico per alcune aree dell'Abruzzo e del Molise

Nel giorno di Pasquetta, oggi, lunedÃ¬ 6 aprile, la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo in alcune Regioni del centro d'Italia. L'avviso arancione riguarda l'Abruzzo e il Molise per temporali, giallo invece per le stesse aree ma per rischio idrogeologico.

Le aree con allerta arancione per temporali

In Abruzzo il Bacino Alto e Basso del Sangro, mentre in Molise le aree: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea.

Il rischio idrogeologico

La litoranea del Molise e in Abruzzo i Bacini Tordino Vomano e del Pescara.

Le previsioni

Sole e temperature in deciso rialzo sull'Italia per Pasquetta. Dopo il maltempo degli ultimi giorni, con tante piogge e nevicate fino a bassa quota al Centro Sud, si apre cosÃ¬ una fase decisamente stabile e molto calda che ci accompagnerÃ anche nel corso della prossima settimana. L'unica eccezione Ã¨ per oggi quella dell'Abruzzo e del Molise per cui sono attesi temporali e forte vento.



