Terremoto dellâ€™Aquila, 17 anni dopo: una ferita che non si rimargina

Alle 3:32 del 6 aprile 2009 una violenta scossa di terremoto, di magnitudo 6.3, colpÃ¬ il territorio aquilano dopo mesi di sciame sismico. Lâ€™epicentro fu localizzato nellâ€™area tra Roio Colle, Genzano di Sassa e Collefracido, e la scossa fu avvertita in gran parte del Centro Italia. Il bilancio fu drammatico: 309 vittime, oltre 1.600 feriti, circa 80mila sfollati e danni stimati per piÃ¹ di 10 miliardi di euro.

Lâ€™Aquila, situata nellâ€™area epicentrale, pagÃ² il prezzo piÃ¹ alto, con distruzioni diffuse al patrimonio abitativo e a quello storico-artistico. Si tratta di uno dei terremoti piÃ¹ gravi avvenuti in Italia dopo quello del 1908 tra Reggio Calabria e Messina. Alla scossa principale seguirono migliaia di repliche: solo nel primo mese se ne contarono circa 5mila, di cui 150 superiori a magnitudo 3. Due eventi, il 7 e il 9 aprile, superarono nuovamente magnitudo 5, interessando unâ€™area vasta lungo la valle dellâ€™Aterno. A incidere sullâ€™entitÃ dei danni furono non solo la forza del sisma e le condizioni geologiche, ma anche la fragilitÃ di molti edifici, spesso storici e non adeguati dal punto di vista sismico.

Tra le vittime câ€™erano anche sei molisani, travolti dal crollo degli edifici in quella notte che ha segnato unâ€™intera generazione. Il pensiero va soprattutto ai giovani Danilo, Elvio, Michele e Vittorio, studenti universitari rimasti sotto le macerie. Insieme a loro persero la vita anche Luana Paglione, di origini capracottesi, ed Ernesto Sferra, nato a Carovilli e residente a ForlÃ¬ del Sannio. Per il Molise, una ferita ancora aperta.

Foto di repertorio - Lâ€™Aquila, 25/04/2023

A diciassette anni di distanza, Lâ€™Aquila continua a tenere insieme memoria e ricostruzione. Gran parte degli edifici privati Ã¨ stata ricostruita o recuperata, spesso con criteri piÃ¹ avanzati di sicurezza, e il centro storico Ã¨ tornato progressivamente a vivere. Tuttavia il percorso non Ã¨ ancora concluso: restano cantieri aperti, immobili inutilizzati e i segni evidenti di una tragedia che continua a pesare sullâ€™intero territorio.







Lâ€™anniversario, celebrato tra il 5 e il 6 aprile 2026, si Ã¨ aperto nel segno del ricordo. Nella notte, un fascio di luce blu si Ã¨ alzato verso il cielo dal cortile di Palazzo Margherita, simbolo di memoria e speranza. Sui social il sindaco Pierluigi Biondi ha scritto: Â«Nella nostra notte piÃ¹ lunga, la luce fa sperare. Onoriamo il dolore, attraversiamo il buio, camminiamo nel silenzio verso il giornoÂ».



Un messaggio che accompagna una ricorrenza che resta profondamente sentita anche in Molise, dove il 6 aprile non Ã¨ solo una data, ma il ricordo di sei vite spezzate troppo presto. Questâ€™anno, inoltre, Lâ€™Aquila Ã¨ Capitale italiana della cultura: un riconoscimento che si intreccia con il lungo cammino di rinascita di una cittÃ che non ha smesso di ricostruire, senza dimenticare.