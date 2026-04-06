Montefalcone nel Sannio, auto bloccata in un sottopasso allagato: salvato un anziano

Stamattina, poco dopo le 10, i Vigili del Fuoco di Campobasso, con una squadra del distaccamento di Termoli in assetto di soccorso acquatico, sono intervenuti per soccorrere una persona rimasta bloccata con la propria autovettura in un sottopasso allagato, nel territorio di Montefalcone del Sannio.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto il veicolo e tratto in salvo lâ€™anziano conducente, visibilmente impaurito e con un principio di ipotermia. Lâ€™uomo Ã¨ stato quindi condotto in sicurezza sulla strada e affidato alle cure del personale sanitario del 118. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri.