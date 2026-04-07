Frane e strade interrotte: Saia chiede maggiori risorse e tecnologie innovative per le Province



“Le catastrofi naturali che hanno colpito la provincia di Isernia e tutto il Molise dimostrano quanto sia importante la cura del territorio. Un tempo questo lavoro veniva svolto dai professionisti assunti nelle Province, ma i tagli alle risorse lo hanno reso sempre più complicato. Lo Stato trasferisce meno fondi e questo si traduce inevitabilmente in meno personale per i nostri Enti e in una ridotta capacità di intervento.



A ciò si aggiunge la mancanza di investimenti nell’innovazione, che è fondamentale per il monitoraggio del territorio e per elaborare una progettazione adeguata. Inoltre, la gestione dispersiva delle strade, affidata in modo spezzettato a più Enti, non fa che rallentare gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza.

Alla luce di tutto questo, risulta evidente come la situazione possa cambiare solo con un ritorno delle Province a un ruolo attivo. Un potenziamento per gli Enti di area vasta che dia loro la piena capacità di azione in ambito viabilità e ambiente, con annesse risorse, così da essere hub di coordinamento per i Comuni.



Insieme all’Unione delle Province Italiane, lavoreremo su questi temi affinché il Governo possa ascoltare le nostre esigenze, che poi sono le esigenze di tutti i cittadini. Chiediamo fondi per assumere nuove figure tecniche e per dotarci di tecnologie innovative, così da poter intervenire in modo efficace e svolgere un’adeguata attività di prevenzione contro le frane”. Queste le parole del presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia.

