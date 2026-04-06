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Castiglione Messer Marino: Iniziati i Lavori di Messa in Sicurezza del Territorio

AttualitÃ 
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Il Comune di Castiglione Messer Marino ha annunciato lâ€™avvio, a partire da domani, di importanti lavori di sistemazione e messa in sicurezza in diverse aree critiche del territorio.

Gli interventi interesseranno:

  • la frana in localitÃ  Schiavi dâ€™Abruzzo,
  • il bivio Colle Pizzuto,
  • la localitÃ  Valle, colpita da fenomeni di smottamento,
  • lâ€™accesso alla Zona Artigianale.

Questi lavori sono fondamentali per garantire la sicurezza della viabilitÃ  e la protezione dei cittadini.

Parallelamente, lâ€™amministrazione comunale sta lavorando senza sosta anche durante i giorni di festa per:

  • completare la documentazione tecnica necessaria,
  • definire il quadro complessivo dei danni,
  • avviare lâ€™iter per il riconoscimento dello stato di emergenza o calamitÃ  naturale.

Particolare attenzione Ã¨ rivolta anche alla continuitÃ  didattica: il Comune sta individuando soluzioni per permettere agli studenti delle scuole primarie e superiori di proseguire regolarmente il percorso scolastico nonostante le difficoltÃ .

Il Comune Ã¨ in costante contatto con la Protezione Civile Regionale, coordinando interventi e azioni per gestire lâ€™emergenza in modo efficace.

Lâ€™amministrazione rassicura tutta la comunitÃ : nessuno sarÃ  lasciato solo e i lavori proseguiranno senza interruzioni, con lâ€™obiettivo di riportare il territorio alla normalitÃ  e in condizioni di piena sicurezza.

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