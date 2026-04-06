Castiglione Messer Marino: Iniziati i Lavori di Messa in Sicurezza del Territorio

Il Comune di Castiglione Messer Marino ha annunciato lâ€™avvio, a partire da domani, di importanti lavori di sistemazione e messa in sicurezza in diverse aree critiche del territorio.
Gli interventi interesseranno:
- la frana in localitÃ Schiavi dâ€™Abruzzo,
- il bivio Colle Pizzuto,
- la localitÃ Valle, colpita da fenomeni di smottamento,
- lâ€™accesso alla Zona Artigianale.
Questi lavori sono fondamentali per garantire la sicurezza della viabilitÃ e la protezione dei cittadini.
Parallelamente, lâ€™amministrazione comunale sta lavorando senza sosta anche durante i giorni di festa per:
- completare la documentazione tecnica necessaria,
- definire il quadro complessivo dei danni,
- avviare lâ€™iter per il riconoscimento dello stato di emergenza o calamitÃ naturale.
Particolare attenzione Ã¨ rivolta anche alla continuitÃ didattica: il Comune sta individuando soluzioni per permettere agli studenti delle scuole primarie e superiori di proseguire regolarmente il percorso scolastico nonostante le difficoltÃ .
Il Comune Ã¨ in costante contatto con la Protezione Civile Regionale, coordinando interventi e azioni per gestire lâ€™emergenza in modo efficace.
Lâ€™amministrazione rassicura tutta la comunitÃ : nessuno sarÃ lasciato solo e i lavori proseguiranno senza interruzioni, con lâ€™obiettivo di riportare il territorio alla normalitÃ e in condizioni di piena sicurezza.