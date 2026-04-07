Trivento, scuole chiuse dallâ€™8 allâ€™11 aprile per criticitÃ  alla viabilitÃ  legate al dissesto idrogeologico



A Trivento sono state sospese le attivitÃ didattiche delle scuole di ogni ordine e grado per le giornate dellâ€™8, 9, 10 e 11 aprile 2026.

Il provvedimento Ã¨ stato disposto con lâ€™ordinanza n. 22 del 7 aprile, firmata dal sindaco Luigi Pavone, a causa del persistere delle criticitÃ legate alla viabilitÃ stradale, conseguenti al dissesto idrogeologico provocato dagli eventi meteorologici avversi che hanno interessato il territorio comunale a partire dal 31 marzo scorso. La sospensione riguarda tutte le scuole presenti sul territorio comunale e comporta anche lâ€™interruzione del servizio di trasporto scolastico per lo stesso periodo.

Alla base della decisione vi sono i diffusi fenomeni di smottamento registrati nei giorni scorsi, che rendono necessaria la prosecuzione delle attivitÃ di monitoraggio e delle verifiche tecniche sulla stabilitÃ del suolo e sulla percorribilitÃ delle arterie stradali, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza del servizio di trasporto scolastico. Il provvedimento Ã¨ stato adottato a tutela della pubblica incolumitÃ .