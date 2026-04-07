Agnone, riaperta la Circonvallazione sotto San Marco dopo le frane: situazione sotto controllo Articolo:



Buone notizie per la viabilitÃ ad Agnone: Ã¨ stato riaperto e reso nuovamente percorribile il tratto della Circonvallazione sottostante la chiesa di San Marco, fondamentale collegamento verso il quartiere La Ripa.

Lâ€™intervento Ã¨ stato effettuato tempestivamente dallâ€™amministrazione comunale, che si Ã¨ attivata anche con mezzi propri per rimuovere i detriti causati dal maltempo dei giorni scorsi. Le intense precipitazioni hanno infatti provocato diverse frane e smottamenti in tutta lâ€™area.

Resta ancora da mettere in sicurezza il tratto sovrastante, situato piÃ¹ in alto nei pressi della chiesa di San Marco: i lavori sono giÃ programmati e verranno completati nei prossimi giorni per garantire la piena stabilitÃ della zona.

Particolarmente critica Ã¨ stata anche la frana verificatasi in localitÃ Malpasso, che aveva temporaneamente bloccato lâ€™accesso e lâ€™uscita da Agnone e dai centri limitrofi come Capracotta e Pescopennataro. Disagi anche lungo il collegamento di Guado Liscia, importante raccordo con lâ€™Abruzzo, in direzione Rosello e la Val di Sangro, area lavorativa per molti pendolari.

La Protezione Civile Ã¨ attualmente impegnata nel monitoraggio costante del territorio: al momento la situazione risulta sotto controllo e stabile, anche se resta alta lâ€™attenzione in considerazione delle condizioni meteo recenti.