Banco BPM: 200 milioni per famiglie e imprese colpite, stop alle rate per 12 mesi

7 aprile 2026 â€“ A seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i territori di Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, Banco BPM interviene a supporto delle famiglie e delle imprese danneggiate con lo stanziamento di un plafond di 200 milioni di euro e l'attivazione di una moratoria sui finanziamenti.

Grazie al plafond da 200 milioni di euro sarÃ possibile richiedere, a condizioni favorevoli, finanziamenti destinati a fornire liquiditÃ a famiglie e imprese impegnate ad affrontare le conseguenze dei danni subiti.

Con l'attivazione della moratoria sarÃ inoltre possibile richiedere la sospensione fino a 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti per le imprese e dei mutui per le famiglie residenti o aventi proprietÃ danneggiate dal maltempo. La richiesta di accesso alla moratoria dovrÃ essere presentata alla banca entro il 31 maggio prossimo.

Si ricorda, inoltre, che Banco BPM ha da tempo avviato un'iniziativa commerciale finalizzata a fornire liquiditÃ e protezione ai clienti che si attivano per prevenire o mitigare i danni provocati da fenomeni climatici avversi, mettendo a loro disposizione un finanziamento chirografario e una polizza catastrofale a condizioni agevolate.

Luca Mazzini, responsabile della Direzione territoriale Centro-Sud di Banco BPM, dichiara: Â«Banco BPM esprime solidarietÃ a tutte le persone colpite dalle conseguenze del maltempo. L'attivazione di un plafond da 200 milioni di euro e della moratoria sui finanziamenti Ã¨ una risposta concreta all'emergenza in corso e ai pesanti disagi a carico di cittadini, attivitÃ commerciali e imprese. Vogliamo sostenere le comunitÃ dei territori contribuendo economicamente alla ripresa delle attivitÃ e al recupero di beni e materiali danneggiati o persi negli ultimi giorni.Â»