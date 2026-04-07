Attivazione della Didattica a Distanza per gli studenti provenienti da Castiglione Messer Marino e zone limitrofe.

Si comunica che, a causa dello stato di dissesto idrogeologico che ha reso temporaneamente non percorribile la Strada provinciale che collega il Comune di Castiglione Messer Marino alla sede scolastica di Agnone, a partire da mercoledÃ¬ 8 aprile 2026, Ã¨ disposta lâ€™attivazione della Didattica a Distanza (DAD) per tutti gli studenti residenti nel Comune di Castiglione Messer Marino o che usufruiscono abitualmente del trasporto pubblico/privato sulla tratta interessata dal dissesto.
Gli studenti si collegheranno alle lezioni secondo lâ€™orario scolastico vigente, utilizzando la piattaforma istituzionale in uso, Google Meet.
I docenti in servizio nelle classi interessate avranno cura di attivare il link per la videoconferenza allâ€™inizio di ogni ora di lezione, garantendo lâ€™integrazione degli alunni collegati da remoto con il resto della classe in presenza.
Tale misura resterÃ in vigore fino a nuova comunicazione che verrÃ tempestivamente divulgata attraverso i canali ufficiali della scuola.
Si invita, pertanto, il personale in indirizzo a consultare regolarmente il registro elettronico per eventuali aggiornamenti.
Prof Maria Rosaria Vecchiarelli, Dirigente Istituto Ommnicomprensivo Agnone