Zarrillo a Isernia domenica 12 aprile: trent’anni de “L’elefante e la farfalla”

A trent’anni dall’uscita de L’elefante e la farfalla, una delle canzoni più amate della sua carriera, Michele Zarrillo torna nei teatri con un nuovo progetto live che sta attraversando l’Italia e che sta per fare tappa anche in Molise. Il tour “1996 – 2026 L’elefante e la farfalla” ha preso il via il 28 marzo da Fondi e domenica prossima, 12 aprile, arriva a Isernia dove Zarrillo si esibirà (ore 18.30) all’Auditorium “10 settembre 1943”. Gli ultimi biglietti per lo spettacolo sono ancora disponibili su Ciaotickets e nei punti vendita abituali. “Sono molto felice di portare questo spettacolo in Molise – ha detto Zarrillo alla vigilia del suo arrivo a Isernia – anche perché il concerto nei teatri è molto diverso rispetto a quello per gli spazi all’aperto ed è anche molto impegnativo. Nella scaletta ci sono brani che propongo solo in teatro e c’è anche un nuovo singolo inedito. Poi c’è spazio per le mie canzoni dando sfogo a tutte le mie passioni musicali, quindi spaziando tra vari generi”.

“L’elefante e la farfalla”, brano che dà il titolo all’omonimo album, il quinto dell’artista, fu presentato al Festival di Sanremo nel febbraio del 1996. Accolto con entusiasmo dal pubblico fin dalla prima esibizione, è oggi considerato uno dei suoi brani più celebri. Scritta da Michele Zarrillo insieme a Vincenzo Incenzo, la canzone è tra le più attese dal pubblico durante i concerti. Quest’anno, inoltre, il cantautore è tornato al Festival in occasione della serata delle cover: è salito sul palco insieme a Sal Da Vinci per regalare al pubblico una versione speciale di “Cinque Giorni”. Il live sarà un modo per ripercorrere la carriera dell’artista con un repertorio unico nella musica italiana d’autore, ricchissimo di successi e di classici intramontabili. Due ore di spettacolo, durante le quali il pubblico potrà godere anche delle canzoni degli ultimi album, che gli hanno regalato importanti soddisfazioni. Un’occasione imperdibile per apprezzarne dal vivo il grande talento, le sue doti di musicista e compositore, oltre che le qualità interpretative, toccanti e virtuose allo stesso tempo. Sul palco con Michele Zarrillo (voce, piano, chitarra acustica ed elettrica) un eccezionale team di musicisti di altissimo livello.

Michele Zarrillo è nato a Roma nel 1957. Esordisce artisticamente negli anni ‘70 come chitarrista, fondando i “Semiramis”, e, negli anni successivi, si rivela come autore di grande talento firmando brani per Renato Zero e Ornella Vanoni. Da lì a poco, comincerà ad interpretare le sue canzoni: vincerà un festival di Castrocaro (1979) e poi Sanremo nel 1987 con “La notte dei pensieri” nella categoria Nuove Proposte (sono ben 13 le sue partecipazioni al Festival, e almeno 10 le canzoni portate in gara che sono diventate degli evergreen) e le hit in classifica: ad oggi ha venduto oltre quattro milioni di dischi.