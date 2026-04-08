Ripalimosani, incidente tra autoarticolato e utilitaria sulla SS 647: soccorsa una donna

Nella mattinata di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso è intervenuta lungo la diramazione B della Strada Statale 647, al km 8, in località Ingotte, nei pressi del viadotto di Ripalimosani, a seguito di un incidente stradale.

Il sinistro ha coinvolto un autoarticolato, adibito al trasporto di sacchi di nitrito di potassio, e un’autovettura Fiat Panda. Nell’impatto è rimasta ferita la conducente dell’utilitaria che, a seguito del ribaltamento del veicolo, è stata estratta dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco. Successivamente è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 che, dopo i primi interventi sul posto, ha provveduto al trasporto presso l’ospedale del capoluogo.

L’autoarticolato, dopo aver urtato e divelto le barriere di sicurezza, è rimasto in bilico. L’intervento è tuttora in corso: si è in attesa dell’arrivo di un’autogru proveniente dal Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia per le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione del mezzo pesante. Sul posto sono presenti anche le Forze dell’Ordine, con Polizia e Carabinieri impegnati negli accertamenti e nelle attività di competenza. La Polizia Stradale e ANAS si occupano invece della gestione della viabilità, attualmente rallentata.



