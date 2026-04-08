Protesta eclatante a Isernia: il sindaco Manolo Sacco si incatena contro la gestione idrica

Un gesto estremo per attirare lâ€™attenzione su un problema che, secondo molti cittadini, non puÃ² piÃ¹ essere ignorato. CosÃ¬ il sindaco di Pescolanciano, Manolo Sacco, ha scelto di manifestare il proprio dissenso nei confronti della Grim, la societÃ che gestisce le risorse idriche in Molise.

Nella mattinata odierna, il primo cittadino si Ã¨ incatenato davanti agli uffici di Isernia, dando vita a una protesta simbolica ma di forte impatto. Unâ€™azione che Sacco ha definito necessaria per denunciare le numerose criticitÃ segnalate dalla popolazione, in particolare riguardo alla manutenzione delle reti idriche.

Secondo quanto emerso, i cittadini lamentano disservizi frequenti, perdite e interventi tardivi, situazioni che incidono direttamente sulla qualitÃ della vita quotidiana. La protesta del sindaco si inserisce quindi in un contesto di crescente malcontento, con lâ€™obiettivo di sollecitare interventi concreti e tempestivi.

Il gesto non Ã¨ passato inosservato e ha giÃ acceso il dibattito a livello locale, riportando al centro dellâ€™attenzione la gestione di un servizio essenziale come quello idrico. Resta ora da capire quali saranno le risposte da parte della Grim e delle istituzioni competenti.