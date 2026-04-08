Emergenza dissesto idrogeologico, il CCS non conferma la sospensione delle attività didattiche in provincia di Campobasso

Le scuole della provincia di Campobasso sono rimaste chiuse nella mattinata odierna in attuazione dell’ordinanza prefettizia n. 24746 del 7 aprile 2026, che disponeva la sospensione delle attività didattiche per la giornata odierna.
Nel corso della riunione odierna del Centro Coordinamento Soccorsi, è stato stabilito di non confermare la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale per i prossimi giorni.
Foto copertina: Orizzonte Scuola Notizie