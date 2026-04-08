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Emergenza dissesto idrogeologico, il CCS non conferma la sospensione delle attività didattiche in provincia di Campobasso

Attualità
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Le scuole della provincia di Campobasso sono rimaste chiuse nella mattinata odierna in attuazione dell’ordinanza prefettizia n. 24746 del 7 aprile 2026, che disponeva la sospensione delle attività didattiche per la giornata odierna.

Nel corso della riunione odierna del Centro Coordinamento Soccorsi, è stato stabilito di non confermare la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio provinciale per i prossimi giorni.

Foto copertina: Orizzonte Scuola Notizie


 

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