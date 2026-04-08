Maltempo sull’Adriatico: al tavolo del MIT, Salvini annuncia riaperture imminenti di A14 e linea ferroviaria

Si è svolto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un tavolo operativo convocato dal ministro Matteo Salvini per fare il punto sulle criticità causate dal maltempo lungo il versante adriatico, con particolare riferimento a Molise, Abruzzo e Puglia.

All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti e i vertici delle principali società infrastrutturali, tra cui Ferrovie dello Stato Italiane, ANAS, Rete Ferroviaria Italiana e Autostrade per l’Italia.

Dal confronto è emerso un cauto ottimismo circa la riapertura al traffico, già nei prossimi giorni, dell’autostrada Autostrada A14 in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. La riattivazione sarà possibile a seguito del miglioramento delle condizioni meteo e del completamento delle verifiche di sicurezza.

Parallelamente, si lavora al ripristino della viabilità ordinaria anche sulla rete stradale secondaria: la riapertura della SS16 (dal km 531+800 al km 535+800) e della SS709 (dal km 0 al km 6) avverrà non appena il monitoraggio della frana in corso lo consentirà.

Il ministro Salvini ha inoltre autorizzato l’avvio degli interventi di Ferrovie dello Stato Italiane sulla linea ferroviaria adriatica. I lavori prenderanno il via nella serata di oggi alle ore 19 e, secondo le previsioni, permetteranno la riattivazione della circolazione già entro venerdì. Fonte QUI