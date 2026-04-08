Frane e isolamento a Castiglione Messer Marino: sopralluoghi dall’alto e via terra, dichiarato lo stato di calamità regionale

Questa mattina a Castiglione Messer Marino si è svolto un importante sopralluogo per monitorare la situazione attuale delle frane e dell’isolamento del territorio. Presenti il capo della Protezione Civile regionale, Maurizio Scelli, l’Assessore regionale Tiziana Magnacca e l’Ingegnere Gabriele Pizzi (Ufficio di supporto al Direttore). Nel corso della mattinata sono state sorvolate le aree più critiche con un elicottero della Guardia di Finanza, mentre successivamente sono stati effettuati sopralluoghi anche via terra nelle zone maggiormente colpite.

L’Assessore Tiziana Magnacca ha partecipato in collegamento da Castiglione Messer Marino alla Giunta del Consiglio Regionale, nel corso del quale è stato dichiarato ?? ????? ?? calamità ????????? ?? ?̀ ????? ???????? ?? ??????? ?? ????????? ?? ?????????????? ????? ????? ?? ????????? ?? ????????? N????????.

All’incontro hanno partecipato anche i Sindaci dei Comuni limitrofi (Montazzoli, Torrebruna, Schiavi d’Abruzzo e Fraine) e le Forze dell'Ordine: oltre ad aver esposto le criticità dei rispettivi territori, ci siamo confrontati insieme per individuare soluzioni utili e condivise, con particolare attenzione alla circolazione e alla sicurezza delle nostre strade.

in stretto coordinamento con le strutture della Regione, della Provincia e con la Protezione Civile, stiamo lavorando per individuare le soluzioni più pratiche ed efficaci possibili per garantire la sicurezza del territorio e ripristinare al più presto le condizioni di normalità. Per quanto riguarda il Viadotto Sente, ANAS ha confermato che al momento la struttura resterà chiusa al traffico.