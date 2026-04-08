Gioco illegale e riciclaggio: strumenti di contrasto al centro del seminario alla Scuola della Guardia di Finanza

Se ne parlerà venerdì 10 aprile presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, con inizio alle ore 11.00, nell’ambito del seminario di studi organizzato in collaborazione con la Fondazione Vittorio Occorsio, Ente che mira a favorire la partecipazione responsabile dei giovani alla vita pubblica e sociale, promuovendo, anche attraverso l’organizzazione di iniziative di tipo scientifico, i valori della memoria, della responsabilità e della solidarietà.

Dopo i saluti istituzionale del Gen. D. Gabriele Failla, Comandante della Scuola, e del Dott. Giovanni Salvi, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione ed emerito Presidente Generale della Corte di Cassazione, docenti universitari, esperti, magistrati e Ufficiali della Guardia di Finanza, illustreranno agli allievi marescialli, frequentatori del secondo anno di studi, fattispecie, misure di prevenzione e tecniche investigative a contrasto del fenomeno.

Per confermare la presenza all’evento si segnalano i seguenti recapiti:

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• fax 0862-343879;

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