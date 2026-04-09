Frana a Petacciato, riaperti i tratti di SS 709, SS 16 e SS 157 dopo gli interventi di ripristino

Tornano transitabili alcuni tratti della viabilità interessati dalla riattivazione del movimento franoso in località Petacciato. Anas ha infatti comunicato la riapertura al traffico della SS 709 Tangenziale di Termoli, della SS 16 “Adriatica” e della SS 157, precedentemente chiuse in via precauzionale per motivi di sicurezza.

La riapertura è stata possibile al termine di un intenso lavoro tecnico e operativo che ha riguardato il ripristino della sede stradale, la regolarizzazione del piano viabile e la messa in sicurezza della circolazione. A seguito del dissesto, in alcuni punti della piattaforma stradale erano stati registrati avvallamenti fino a mezzo metro e deformazioni significative del corpo stradale, condizioni che avevano reso necessaria l’immediata interdizione al traffico. Per la gestione dell’emergenza, Anas ha impiegato una task force complessiva di 130 operatori, attivi h24, con il supporto di 54 mezzi speciali e delle ditte di pronto intervento. Le attività hanno incluso monitoraggi costanti e interventi urgenti per garantire la sicurezza e agevolare la circolazione lungo gli itinerari alternativi.

Nel dettaglio, i tratti riaperti sono:

• SS 709 Tangenziale di Termoli (dal km 0 al km 6)

• SS 16 “Adriatica” (dal km 531+900 al km 535+800)

• SS 157 (dal km 63+500 al km 71)

Sin dalle prime ore successive all’evento, il personale tecnico e operativo è intervenuto senza sosta per eseguire sopralluoghi, verifiche e lavorazioni urgenti, con l’obiettivo di ristabilire nel più breve tempo possibile adeguate condizioni di transitabilità.