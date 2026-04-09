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Crollo del ponte sul Trigno e frana a Petacciato: sopralluogo del ministro Salvini

Tavolo tecnico in Municipio a Petacciato con i sindaci del territorio. Seguiranno aggiornamenti.

AttualitÃ 
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Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, si Ã¨ recato questa mattina tra Montenero di Bisaccia e Petacciato, per effettuare un sopralluogo nei punti interessati dalle criticitÃ  registrate negli ultimi giorni. In particolare, la visita ha riguardato la SS 16 nel tratto in cui, lo scorso giovedÃ¬, Ã¨ avvenuto il crollo del ponte sul fiume Trigno.

Ad accompagnarlo, il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. La presenza istituzionale ha consentito un primo punto della situazione sugli interventi necessari e sulle azioni giÃ  avviate. Il ministro Ã¨ stato accolto dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, Fabio Cuzzocrea, e dal comandante provinciale di Campobasso, Gianfranco Tripi, che hanno illustrato le operazioni di soccorso effettuate nelle ore successive agli eventi.


Successivamente si Ã¨ svolto un tavolo tecnico presso il Municipio di Petacciato con i sindaci delle localitÃ  colpite dal maltempo e dalle frane dei giorni scorsi, alla presenza dei rappresentanti dei Vigili del Fuoco.

Seguiranno aggiornamenti.

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