Frana a Salcito: evacuate in via precauzionale 50 persone

Dalla mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono impegnati nel comune di Salcito a causa di un movimento franoso che ha interessato alcune abitazioni del centro abitato.

Per garantire la massima sicurezza dei residenti, Ã¨ stata disposta lâ€™evacuazione precauzionale di 50 persone. Sul posto sono in corso verifiche tecniche allâ€™interno degli edifici coinvolti per valutare lâ€™entitÃ dei danni strutturali e la stabilitÃ delle costruzioni. Contemporaneamente, lâ€™elicottero Drago sta effettuando una ricognizione aerea su tutto il versante colpito dal dissesto per monitorare lâ€™evoluzione del fronte franoso.