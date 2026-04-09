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Frana a Salcito: evacuate in via precauzionale 50 persone

AttualitÃ 
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Dalla mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco sono impegnati nel comune di Salcito a causa di un movimento franoso che ha interessato alcune abitazioni del centro abitato.

Per garantire la massima sicurezza dei residenti, Ã¨ stata disposta lâ€™evacuazione precauzionale di 50 persone. Sul posto sono in corso verifiche tecniche allâ€™interno degli edifici coinvolti per valutare lâ€™entitÃ  dei danni strutturali e la stabilitÃ  delle costruzioni. Contemporaneamente, lâ€™elicottero Drago sta effettuando una ricognizione aerea su tutto il versante colpito dal dissesto per monitorare lâ€™evoluzione del fronte franoso.

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