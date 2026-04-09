Esami e visite gratuite per le donne: il Responsible Research Hospital aderisce all’(H) Open Week con il Bollino Rosa

Dal 22 al 29 aprile col Bollino Rosa screening, consulenze e uno sportello informativo Ogni donna deve poter contare su una prevenzione accessibile, vicina e concreta: è con questo spirito che il Responsible Research Hospital di Campobasso aderisce all’(H) Open Week di Fondazione Onda ETS, offrendo visite, esami, consulenze e servizi informativi gratuiti, nel segno dei valori di ascolto, accessibilità e tutela che ispirano la rete Bollino Rosa. Le aree coinvolte nell’(H) Open Week comprendono cardiologia, ginecologia, senologia, consulenza psicologica e psico-oncologica, oltre a percorsi dedicati alla prevenzione e al supporto nei casi di fragilità e violenza di genere.

Un’offerta che conferma la capacità dell’Ente di rispondere con competenza, sensibilità e autorevolezza ai bisogni complessi della salute femminile, valorizzando eccellenze cliniche riconosciute. “Aderire all’(H) Open Week – sottolinea il Professor Francesco Cosentino Direttore del Dipartimento e Professore Ordinario – ha per noi un valore sanitario, sociale ed etico. La salute della donna si tutela prima di tutto attraverso la prevenzione, che resta la forma più alta di cura perché consente di intervenire in tempo, ridurre i rischi e accompagnare le persone in percorsi più consapevoli”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso promosso da Fondazione Onda ETS, che da anni valorizza gli ospedali impegnati nello sviluppo di servizi dedicati alla salute femminile. In questa cornice, il Responsible Research Hospital si conferma un presidio sanitario capace non solo di erogare prestazioni di qualità, ma anche di promuovere una cultura della prevenzione che metta al centro la donna, la sua dignità e il suo diritto a cure tempestive, appropriate e accessibili. I servizi attivati presso il Responsible Research Hospital saranno consultabili sul sito ufficiale dedicato, www.bollinorosa.it, dove sarà possibile selezionare la struttura mentre per prenotare sarà possibile contattare il numero 0874 312 746 dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.