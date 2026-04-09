Salvini in Molise: riapertura strade e viadotto Sente, contattato Daniele Saia presidente Provincia di Isernia

La nostra richiesta, e parlo come Lega, di reintrodurre le Province, qua assume assolutamente importanza perchÃ© un tempo mantenevano le strade provinciali, poi qualcuno, in passato, le ha svuotate di denaro e personale per cui le strade provinciali vedete voi in che condizioni sono".

CosÃ¬, oggi, a Petacciato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a proposito della situazione della viabilitÃ locale, utilizzata negli ultimi giorni anche dal traffico veicolare pesante per la chiusura della Statale 16 'Adriatica' per il crollo del ponte sul Trigno, l'Autostrada A14 e la ferrovia Oggi Ã¨ ripristinata la viabilitÃ in numerose strade, mentre domani riprende gradualmente il transito dei treni. Nel corso della riunione con i sindaci del Basso Molise, Salvini ha videochiamato il presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone Daniele Saia per il viadotto Sente.

"Ho sentito anche il sindaco di Agnone dall'altra parte perchÃ¨ isolato - aggiunge Salvini -. Il tema della riapertura del viadotto Sente Ã¨ un altro tema che mi porto oggi pomeriggio in ufficio con i tecnici come prioritÃ . Diciamo che 48 ore fa ero molto, molto piÃ¹ preoccupato, in queste 48 ore, hanno fatto tutti il loro lavoro".

Sul pedaggio gratuito in A/14 nel territorio molisano danneggiato da maltempo e frana, Salvini ringrazia Autostrade per l'Italia "che ha reso gratuito il servizio, cosa non molto usuale in Italia". "Stiamo lavorando con loro perchÃ¨ rimanga il piÃ¹ a lungo possibile quello che non Ã¨ un beneficio ma Ã¨ l'unica alternativa possibile per spostarsi - le sue parole -. In questi minuti abbiamo riaperto 3 strade statali.

Conto che la necessitÃ della gratuitÃ venga meno il primo possibile. Fino a che servirÃ , lo rimarrÃ ". Infine, il ministro annuncia un possibile ritorno in Molise durante il periodo estivo. "Mi sono impegnato a tornare, spero nella stagione estiva, ho scoperto un comune eccellente", conclude