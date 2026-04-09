Capracotta, nuova frana sulla SP 87: case a rischio, sopralluogo del presidente Saia e Protezione Civile

Una nuova frana si Ã¨ verificata lungo la SP 87 Montesangrina, in territorio di Capracotta, allâ€™altezza delle masserie Di Menna. Lo smottamento, causato dal maltempo dei giorni scorsi, rappresenta una minaccia per le abitazioni presenti nella zona. Al momento, il tratto resta transitabile, ma Ã¨ costantemente monitorato per garantire la sicurezza dei residenti.
In serata, Ã¨ previsto un comunicato di aggiornamento sullâ€™esito dei sopralluoghi effettuati dal presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, insieme a Gaspare Tocci, direttore regionale della Protezione Civile, allâ€™ingegnere Nicola Sciarra e al vicepresidente Andrea Di Lucente. Lâ€™attenzione resta alta per valutare eventuali interventi urgenti e prevenire rischi ulteriori.