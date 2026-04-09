ViabilitÃ , riunito il COV in Prefettura a Campobasso: situazione regolare sulle principali arterie

Nella serata di oggi, 9 aprile, presso la Prefettura di Campobasso, si Ã¨ svolto il Comitato Operativo di ViabilitÃ , al fine di monitorare la situazione del traffico veicolare nel territorio provinciale in seguito alle misure adottate nella giornata di ieri.
I punti di filtraggio posti a presidio delle principali arterie stradali non hanno rilevato particolari criticitÃ , garantendo uno svolgimento regolare del traffico, seppur a fronte di una maggiore intensitÃ . Si auspica, ad ogni modo, un rapido ritorno alla viabilitÃ ordinaria. Si riporta di seguito il riepilogo delle condizioni della viabilitÃ stradale nellâ€™ambito della provincia, cosÃ¬ come rilevate dagli enti proprietari (SocietÃ Autostrade, ANAS e Provincia di Campobasso).
La situazione aggiornata alle ore 19 del 9 aprile
Autostrada A14: apertura del tratto Vasto Sud â€“ Poggio Imperiale in entrambe le direzioni.
Di seguito la viabilitÃ consigliata da Autostrade per lâ€™Italia:
â€¢ Per i mezzi provenienti da nord: percorrere la A1 Milano-Napoli in direzione Napoli; allâ€™altezza di Caserta immettersi sulla A30 Caserta-Salerno in direzione Salerno; dopo Nola proseguire sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa, seguendo poi le indicazioni per Bari.
â€¢ Per i mezzi provenienti da sud: per i mezzi provenienti da Bari, direzione Canosa; allo svincolo di Canosa prendere la A16 Napoli-Canosa direzione Napoli fino a Nola; procedere dunque in direzione Caserta sulla A30 Caserta-Salerno; allâ€™altezza di Caserta immettersi sulla A1 in direzione Milano.
Strade statali
Chiuse al traffico:
â€¢ SS 12 Valfortore dal Km 58+100 al Km 58+200, Riccia
â€¢ SS 87 variante dal Km 6 al Km 8+157, Casacalenda
â€¢ SS 157 dal Km 13+800 al Km 14+200, Civitacampomarano
â€¢ SS 157 dal Km 24+900 al Km 29+400
â€¢ SS 157 dal Km 19+850 al Km 23+00, Castelmauro
â€¢ SS 16 dal Km 525+784 al Km 531+880, Montenero di Bisaccia e Petacciato
A senso unico alternato regolato da impianto semaforico:
â€¢ SS 645 al Km 20+200 al Km 20+400, Pietracatella
â€¢ SS 747 dal Km 0+800 al Km 1+050
â€¢ SS 647 Fondo Valle del Biferno dal Km 70+080 al Km 71+050
â€¢ SS 748 dal Km 5 al Km 5+300
Strade statali per cui si Ã¨ proceduto alla riapertura:
â€¢ SS 709 dal Km 0 al Km 6
â€¢ SS 16 dal Km 531+900 al Km 535+800
â€¢ SS 157 dal Km 63+500 al Km 71
Aggiornamento ore 14
La Provincia di Campobasso comunica lâ€™elenco delle strade sottoposte a limitazione.
Strade provinciali chiuse causa dissesti:
â€¢ SP 47 dalla SS Fossaltina fino a C.da Santâ€™Agnese (innesto S.P. 73 per Santâ€™Angelo Limosano)
â€¢ SP 73 nei pressi dellâ€™abitato di Limosano
â€¢ SP 43 tratto da F.V. Fresilia a Macchia di Spineti
â€¢ SP 205 agro di Casacalenda tratto tra Cerrosecco e la SS 87
â€¢ SP 73 tratto tra il Santuario di Madonna delle Stelle e Santâ€™Angelo Limosano
â€¢ SP 40 dir da innesto SP 166 a San Giuliano di Puglia
â€¢ SP 48 di accesso allâ€™abitato di Oratino
â€¢ SP 166 tra Bonefro e lâ€™innesto della SP 40 per San Giuliano di Puglia
â€¢ SP 13 centro abitato di Montenero di Bisaccia
â€¢ SP 68 al Km 2+00 tra Palata e Montecilfone
â€¢ SP 44 Casalciprano direzione Fresilia
â€¢ SP 73 da Montagano a SS 647 Fondo Valle Biferno
â€¢ SP 133 Campolieto
â€¢ SP 87 dallo zuccherificio a Guglionesi
â€¢ SP 51 dalla zona PIP di Petacciato allâ€™intersezione della bretella comunale
â€¢ SP 96 dallâ€™intersezione della bretella strada comunale (via IV Novembre) alla SP 51
â€¢ SP 15 dir A (Salcito) tratto dallâ€™intersezione con la strada comunale alla SP 15 dir A var
Strade provinciali transitabili a senso unico alternato causa dissesti:
â€¢ SP 47 tratto dallâ€™innesto SP 41 fino a Fossalto
â€¢ SP 73 tra Santâ€™Angelo Limosano e C.da Santâ€™Agnese
â€¢ SP 92 tratto tra Roccavivara e Civitacampomarano a 400 m dallâ€™innesto SS 157
â€¢ SP 35 C.da Macchie di Spineti al Km 1+700 dallâ€™innesto con la SP 68
â€¢ SP 78 dir A Montefalcone â€“ Acquaviva Collecroci
â€¢ SP 79 Montefalcone â€“ Piano Caselle
â€¢ SP 40 dir D San Giuliano di Puglia â€“ Colletorto
â€¢ SP 73 dir C Larino â€“ F.V. Biferno
â€¢ SP 15 dir A (Salcito) al Km 1+150