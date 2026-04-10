Crollo del ponte sul Trigno, uomo disperso: proseguono le ricerche

Sono andate avanti anche nella giornata di ieri, nel territorio di Montenero di Bisaccia, le operazioni di ricerca del 53enne disperso nel fiume Trigno, in seguito al crollo parziale del ponte sulla SS 16, avvenuto giovedÃ¬ 2 aprile.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, provenienti dal comando di Campobasso e dai comandi di altre regioni, hanno battuto le sponde, la foce del fiume, il litorale e i tratti di mare nei pressi della foce. Inoltre, con personale USAR-M (Urban Search and Rescue - Medium), specializzato in ricerche sotto macerie, Ã¨ stata perlustrata lâ€™area sottostante la campata del ponte crollato.

Le ricerche dei Vigili del Fuoco proseguono a carattere puntuale. In particolare, nella giornata odierna, in collaborazione con le unitÃ cinofile del SAGF (Soccorso Alpino della Guardia di Finanza), specializzate per questo tipo di ricerca, sarÃ effettuata nuovamente lâ€™esplorazione lungo le rive del fiume Trigno e il litorale marittimo. SarÃ inoltre ampliata lâ€™area di ricerca in zona marittima da parte della Guardia Costiera, che opererÃ non solo con i mezzi nautici ma anche con i sommozzatori del nucleo subacqueo.