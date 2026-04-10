Pompilio Sciulli e Marciano Ricci, sinergia tra sindaci per liberare Pescopennataro dalla neve



Nella mattinata di oggi a Pescopennataro sono in corso le operazioni di rimozione degli accumuli nevosi dal centro abitato, a seguito delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio nei giorni scorsi. Si tratta di un intervento complesso, che richiede un notevole dispiegamento di uomini e mezzi sgombraneve per liberare strade, piazze e aree di sosta, garantendo cosÃ¬ il ritorno alla piena fruibilitÃ degli spazi pubblici.

Fondamentale, in questa fase, il contributo operativo e logistico messo in campo per accelerare le attivitÃ e assicurare condizioni di sicurezza alla cittadinanza.

Il Sindaco e lâ€™Amministrazione Comunale hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento a Marciano Ricci, sindaco di Montaquila, e alla sua azienda, lâ€™Europea â€˜92, impegnata con professionalitÃ e spirito di collaborazione nelle operazioni di sgombero e nel trasporto della neve al di fuori del perimetro urbano. Un intervento che rappresenta non solo un esempio concreto di collaborazione istituzionale, ma anche il segno tangibile di un rapporto di amicizia autentico e profondo tra i territori e tra i due primi cittadini, Marciano Ricci e Pompilio Sciulli.

Nei momenti di difficoltÃ , Ã¨ proprio la sinergia tra istituzioni, persone e comunitÃ a fare la differenza, dimostrando come la collaborazione possa trasformarsi in una risorsa preziosa per affrontare e superare le emergenze.