Roberti: 174Â° Anniversario della Polizia di Stato, gratitudine per il servizio al Paese

In occasione del 174Â° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, rivolgo i piÃ¹ sentiti auguri e un profondo ringraziamento a tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno operano con dedizione, professionalitÃ e spirito di servizio al fianco dei cittadini.

La Polizia di Stato rappresenta un presidio fondamentale di legalitÃ e sicurezza, un punto di riferimento imprescindibile per la tutela delle nostre comunitÃ e dei valori democratici su cui si fonda il nostro Paese.

Il loro impegno quotidiano, spesso svolto in condizioni difficili e con grande senso del dovere, merita il riconoscimento e la gratitudine di tutti.

Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo per lâ€™opera svolta nei giorni scorsi in occasione del maltempo che ha colpito il nostro territorio e, in particolare, per gli interventi tempestivi e coordinati, con le istituzioni e le altre forze dell'ordine, durante la frana che ha interessato Petacciato e gli altri comuni molisani delle aree interne.

In quelle ore delicate, la presenza e lâ€™efficacia delle forze di Polizia hanno garantito sicurezza, assistenza e supporto alla popolazione, confermando ancora una volta lâ€™alto valore umano e professionale del Corpo.

In questa significativa ricorrenza, rinnovo dunque il mio apprezzamento e la mia vicinanza alla Polizia di Stato, sicuro che continuerÃ a svolgere il proprio prezioso servizio con lo stesso impegno e la stessa dedizione che da sempre la contraddistinguono.

Ing. Francesco Roberti

Presidente della Regione Molise