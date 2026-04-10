Frana a Salcito: sopralluogo del presidente Roberti con Protezione Civile e amministratori locali

Nel pomeriggio di oggi il presidente della Regione, Francesco Roberti, ha effettuato un sopralluogo nellâ€™area interessata dalla frana che ha colpito il territorio di Salcito.



La visita Ã¨ avvenuta al termine del Consiglio regionale, durante il quale erano state fornite informative sullâ€™emergenza in corso sul territorio. Presenti insieme al presidente anche il direttore regionale della Protezione Civile, Gaspare Tocci, lâ€™assessore regionale Andrea Di Lucente e il sindaco di Salcito, Giovanni Galli. Lâ€™obiettivo del sopralluogo Ã¨ stato quello di verificare direttamente le condizioni del versante interessato e le criticitÃ emerse a seguito del movimento franoso.

Nel corso della visita, il presidente Roberti ha constatato lâ€™entitÃ della frana, come giÃ avvenuto nei sopralluoghi effettuati negli ultimi giorni in altre aree colpite. Â«In stretta collaborazione con la Protezione Civile e con le rispettive amministrazioni comunali â€“ ha dichiarato â€“ continuiamo a monitorare le zone in cui sono emerse criticitÃ . Per lâ€™emergenza in atto serve lâ€™aiuto indispensabile e indifferibile del GovernoÂ».

Il presidente ha inoltre ribadito lâ€™impegno della Regione Molise e della Protezione Civile nel coordinamento con gli enti competenti. A supporto delle attivitÃ di analisi, anche a Salcito Ã¨ previsto lâ€™arrivo del geologo Nicola Sciarra, giÃ impegnato nei sopralluoghi effettuati a Petacciato e Agnone, dove ha studiato analoghi fenomeni franosi. Lâ€™attivitÃ di monitoraggio proseguirÃ nelle prossime ore, con aggiornamenti costanti sullâ€™evoluzione della situazione.