Elly Schlein a Petacciato: «Serve prevenzione. Non si può intervenire solo nelle emergenze».

Prima Matteo Salvini tra le ferite del basso Molise, poi Elly Schlein tra le stesse strade segnate dalla frana. A distanza di ventiquattro ore dalla visita del Ministro delle Infrastrutture, la crisi del territorio colpito dal maltempo diventa terreno di confronto politico oltre che emergenza da gestire.

La segretaria del Partito Democratico è arrivata a Petacciato nel pomeriggio, intorno alle 16, per una visita nelle aree interessate dal dissesto idrogeologico. Un sopralluogo preceduto dall’incontro in municipio con il sindaco Antonio Di Pardo, che ha illustrato una situazione resa ancora più fragile dalle ultime piogge.

«Non possiamo continuare a intervenire solo quando l’emergenza esplode», ha detto Schlein, indicando la necessità di una strategia che tenga insieme prevenzione e investimenti. «Serve una programmazione seria, perché questi territori non possono essere lasciati soli». Chiaro il riferimento al Consiglio dei Ministri che – nella giornata di giovedì 9 aprile – ha dichiarato lo stato di emergenza per il Molise, stanziando i primi 20 milioni di euro per affrontare la fase immediata. Una cifra che rappresenta solo un primo passo rispetto alla portata complessiva dei danni.

Dopo il passaggio a Petacciato, la segretaria dem ha proseguito la sua giornata a Isernia, dove ha partecipato alla conferenza programmatica organizzata dalla federazione provinciale del partito guidata da Marco Amendola. L’incontro, dal titolo “Dalle aree interne al diritto alla cura: una sola agenda”, moderato dal parlamentare Nico Stumpo, ha riportato il focus sulle criticità strutturali delle aree interne, tra servizi e diritto alla salute.

Fonte Zonalocale: https://www.zonalocale.it/2026/04/10/elly-schlein-petacciato-frana

Foto copertina: Petacciato Explora