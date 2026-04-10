GdF Termoli, Giornata del Mare 2026: studenti del “Bernacchia” in visita alla Stazione Navale

Una mattinata dedicata alla legalità, alla sicurezza in mare e alla scoperta delle eccellenze del territorio. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo "Bernacchia" di Termoli hanno fatto visita agli ormeggi della Stazione Navale della Guardia di finanza, un incontro ravvicinato con la realtà operativa che vigila sulle coste molisane. L'iniziativa, nata dalla collaborazione tra la scuola e il Reparto Operativo Aeronavale, ha permesso ai ragazzi di uscire dalle aule per salire a bordo delle unità navali. Accolti dai militari, gli studenti hanno potuto osservare da vicino:

Le motovedette d'altura, i gioielli tecnologici utilizzati per il pattugliamento e il contrasto ai traffici illeciti. La vita di bordo, il racconto delle sfide quotidiane dei finanzieri di mare, tra soccorso e tutela dell’ambiente marino. La strumentazione di bordo, radar, sistemi di navigazione e dotazioni di sicurezza che garantiscono l'efficacia degli interventi in mare aperto. L’obiettivo della visita non è stato solo conoscitivo, ma anche educativo. Confrontandosi con il personale della Stazione Navale, gli alunni hanno approfondito l'importanza del rispetto delle regole e del patrimonio naturale dell’Adriatico.

"Vedere l’entusiasmo nei volti dei ragazzi conferma quanto sia fondamentale il legame tra istituzioni e scuola," hanno commentato i docenti accompagnatori. "Esperienze come questa trasformano concetti astratti come la 'legalità' in esempi concreti e volti umani." La giornata si è conclusa con una foto ricordo sulla banchina, simbolo di un ponte lanciato tra le nuove generazioni e chi, ogni giorno, lavora per la sicurezza della collettività. L'Istituto "Bernacchia" ringrazia il Comando della Stazione Navale di Termoli per l'accoglienza e la straordinaria disponibilità dimostrata.fai titolo